Fiction IO TI CERCHERÒ | cast | trama | anticipazioni Dal 5 ottobre su Rai 1

Leggi su tvsoap

(Di sabato 3 ottobre 2020) Al via la nuovadi Rai 1 Io ti cercherò, un’appassionante crime story con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di Valerio, un padre alle prese con l’apparente suicidio del figlio; suddivisa in quattro puntate, andrà in onda a partire da lunedì 5, in prima serata.Leggi anche: DAYDREAMER,puntata di domenica 42020IO TI CERCHERÒ, ladellaDiretta da Gianluca Maria Tavarelli e coprodotta da Raie Publispei la serie ha inizio con la misteriosa morte di Ettore (Luigi Fedele), ragazzo ventitreenne solare e altruista, il cui corpo viene ritrovato senza vita sulle rive del Tevere. Una tragedia che sconvolge l’ex poliziotto romano Valerio (esiliato ad Anzio dove lavora ...