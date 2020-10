Elisabetta Gregoraci avvicinamento notturno con Pretelli: si alza la temperatura al GF Vip (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua a tener banco la vicenda che riguarda Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip: tra i due la temperatura si alza, poi però arriva il brusco stop Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli (fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)Non smette di sorprendere ed appassionare il Grande Fratello Vip, popolare ed amatissimo reality show condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia, che anche ieri ha fatto registrare momenti molto intensi, sopratutto inerenti ad Elisabetta Gregoraci. Sono diversi i fatti accaduti durante la serata, a cominciare dalla squalifica e dall’esclusione di Denis Dosio, che in seguito ad una bestemmia espressa, una leggerezza del giovane influencer che ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua a tener banco la vicenda che riguardae Pierpaoloal GF Vip: tra i due lasi, poi però arriva il brusco stope Pierpaolo Petrelli (fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)Non smette di sorprendere ed appassionare il Grande Fratello Vip, popolare ed amatissimo reality show condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia, che anche ieri ha fatto registrare momenti molto intensi, sopratutto inerenti ad. Sono diversi i fatti accaduti durante la serata, a cominciare dalla squalifica e dall’esclusione di Denis Dosio, che in seguito ad una bestemmia espressa, una leggerezza del giovane influencer che ...

