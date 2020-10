Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: feeling e baci oltre la pista da ballo (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si amano! Anche se non lo ammettono e cercano in ogni modo di dissimulare la passione che li ha ‘incollati’, le immagini di loro due insieme sono più eloquenti di mille parole. Elisa Ioardi e Raimondo Todaro incollati dalla passione Un feeling, il loro, che va oltre il ballo e alla partecipazione al talent condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”. Abbiamo tutti notato la tristezza della Isoardi quando, dopo un esordio scoppiettante in pista durante la prima puntata del programma, ha dovuto separarsi momentaneamente dal suo maestro ballerino, costretto in un letto d’ospedale a causa di un improvviso ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020)si amano! Anche se non lo ammettono e cercano in ogni modo di dissimulare la passione che li ha ‘incollati’, le immagini di loro due insieme sono più eloquenti di mille parole.Ioardi eincollati dalla passione Un, il loro, che vaile alla partecipazione al talent condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”. Abbiamo tutti notato la tristezza dellaquando, dopo un esordio scoppiettante indurante la prima puntata del programma, ha dovuto separarsi momentaneamente dal suo maestro ballerino, costretto in un letto d’ospedale a causa di un improvviso ...

