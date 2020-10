Dalla Francia: niente Arsenal per Aouar, resta al Lione (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Arsenal di Arteta aveva fatto un sondaggio per Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino classe ’98, ma come raccolto da RMC Sport, per il gioiellino del Lione non ci sarà la Premier League nel suo futuro. Infatti, Aouar resterà al Lione, per un’altra stagione da protagonista con la maglia dei translpini. Foto: twitter Lione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) L’di Arteta aveva fatto un sondaggio per Houssem, centrocampista franco-algerino classe ’98, ma come raccolto da RMC Sport, per il gioiellino delnon ci sarà la Premier League nel suo futuro. Infatti,resterà al, per un’altra stagione da protagonista con la maglia dei translpini. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

emergenzavvf : ?? #Maltempo, ricerche da stanotte sul lato francese del Colle di Tenda del pastore disperso. I #vigilidelfuoco ital… - Ainely88 : @RipassoDopo @Black300Joe @Mariodarkmatter @AlexReDiRoma1 Uso il latte di giumenta bio dalla Francia per la cura della mia pelle - Marco03500645 : RT @emergenzavvf: ?? #Maltempo, ricerche da stanotte sul lato francese del Colle di Tenda del pastore disperso. I #vigilidelfuoco italiani i… - paologaio71 : @RisorgINT Mi spiego meglio se vieni in inghilterra dalla Francia ti fai la quarantena. Perchè il Napoli non fece p… - ElisaDay42 : @Ainely88 @ilciccio67 @AlexReDiRoma1 Ho visto, sto cazzo, il latte di giumenta biologico dalla Francia. Che si facc… -