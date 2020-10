Caso Gregoretti, la richiesta del PM per Matteo Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) CATANIA - Come previsto, la Procura di Catania ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, il "non luogo a procedere" e quindi il proscioglimento per Matteo Salvini dall'accusa di sequestro di persona ggravato per aver trattenuto per cinque giorni a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo a luglio 2019. L'avvocato Giulia Bongiorno per la difesa ha chiesto sentenza di "non luogo a procedere" perché il fatto non sussiste. Bongiorno inoltre ha richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt'ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all'audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Bongiorno inoltre ha richiesto un ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 ottobre 2020) CATANIA - Come previsto, la Procura di Catania ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, il "non luogo a procedere" e quindi il proscioglimento perdall'accusa di sequestro di persona ggravato per aver trattenuto per cinque giorni a bordo della nave della Guardia Costiera131 migranti soccorsi nel Mediterraneo a luglio 2019. L'avvocato Giulia Bongiorno per la difesa ha chiesto sentenza di "non luogo a procedere" perché il fatto non sussiste. Bongiorno inoltre ha richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt'ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all'audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Bongiorno inoltre ha richiesto un ...

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - giorgioghiffo : RT @RaiNews: In piazza Trento a Catania, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia dove è in corso l'udienza preliminare per il 'caso' Grego… - BiancoRinaldo : RT @LegaSalvini: CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' -