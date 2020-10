Calciomercato Juventus, Rugani è atterrato in Francia: addio definito (Di sabato 3 ottobre 2020) A meno di 72 ore dalla chiusura della finestra di Calciomercato, la Juventus starebbe finalizzando in questi minuti la cessione di Daniele Rugani allo Stade de Rennais. I bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo definitivo mele scorse ore, per un prestito secco oneroso. La cifra del prestito si aggira intorno ad 1,5 milioni di euro, con lo stipendio del difensore interamente a carico del club francese. La Juve, così facendo, almeno per questa stagione risparmierà l’intero ingaggio lordo di più di 5 milioni di euro. Potrebbe essere la cessione che sblocca il mercato in entrata, non appena sarà ufficiale. Rugani nella mattina di oggi è atterrato all’aeroporto di Saint Jacque de la Lande con un volo privato da Torino. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) A meno di 72 ore dalla chiusura della finestra di, lastarebbe finalizzando in questi minuti la cessione di Danieleallo Stade de Rennais. I bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo definitivo mele scorse ore, per un prestito secco oneroso. La cifra del prestito si aggira intorno ad 1,5 milioni di euro, con lo stipendio del difensore interamente a carico del club francese. La Juve, così facendo, almeno per questa stagione risparmierà l’intero ingaggio lordo di più di 5 milioni di euro. Potrebbe essere la cessione che sblocca il mercato in entrata, non appena sarà ufficiale.nella mattina di oggi èall’aeroporto di Saint Jacque de la Lande con un volo privato da Torino. LEGGI ANCHE: ...

