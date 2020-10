Belen Rodriguez: “Non sono single. Nessun problema con la De Lellis”, e poi attacca Paola Ferrari (Di sabato 3 ottobre 2020) Belen Rodriguez senza freni in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano. La showgirl argentina ha parlato della storia con l’ex marito Stefano De Martino, ammettendo di non essere single: “È lecito che una famiglia ci riprovi. Trovo sia bello provarci fino alla fine. Poi quando le cose non vanno si va avanti. Se sono single? Assolutamente no”. E sull’altra ex fidanzata di Andrea Iannone, vale a dire Giulia De Lellis: “Nessun problema. Non la conosco di persona”. Infine la modella argentina ha attaccato frontalmente Paola Ferrari, che la aveva accusata di non avere alcun talento: “Possiamo fare una sfida sul palco. Facciamo un balletto, poi una canzone, una ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020)senza freni in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano. La showgirl argentina ha parlato della storia con l’ex marito Stefano De Martino, ammettendo di non essere: “È lecito che una famiglia ci riprovi. Trovo sia bello provarci fino alla fine. Poi quando le cose non vanno si va avanti. Se? Assolutamente no”. E sull’altra ex fidanzata di Andrea Iannone, vale a dire Giulia De Lellis: “. Non la conosco di persona”. Infine la modella argentina hato frontalmente, che la aveva accusata di non avere alcun talento: “Possiamo fare una sfida sul palco. Facciamo un balletto, poi una canzone, una ...

