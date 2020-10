Alice Brignoli, la difficile verità di mamma Isis (Di sabato 3 ottobre 2020) Bulciago, Lecco,, 3 ottobre 2020 - «Mio marito è morto in guerra come un martire di Allah ferito in un bombardamento". Alice Brignoli , la 42enne di Bulciago che nel febbraio 2015 è partita alla volta ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Bulciago, Lecco,, 3 ottobre 2020 - «Mio marito è morto in guerra come un martire di Allah ferito in un bombardamento"., la 42enne di Bulciago che nel febbraio 2015 è partita alla volta ...

Interrogata nuovamente la donna lecchese rientrata dalla Siria: secondo lei il marito sarebbe morto da “martire“ in guerra ...

Alice Brignoli, la foreign fighter italiana rimpatriata dalla Siria con i quattro figli minori e arrestata lunedì scorso arriva in Procura, al Palazzo di Giustizia di Milano, per l'interrogatorio dava ...

