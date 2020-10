X Factor 2020, Roccuzzo fa commuovere Emma Marrone cantando Promettimi di Elisa (video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Soltanto a noi (che poi può anche stare) la voce di Roccuzzo è sembrata, a tratti, sovrapponibile a quella di Marco Mengoni? Non poteva sperare in un esordio migliore il giovane cantante siciliano presentatosi alle audizioni di X Factor 2020, che nelle prime tre puntate ha davvero confermato in toto lo slogan scelto a inizio stagione (Back to music), regalando diverse perle già passate alla storia delle Audition del programma, tra cui l’esibizione di Casadilego. La performance di Roccuzzo, sulle note del brano Promettimi di Elisa, commuove Emma Marrone tanto da lasciarla in lacrime pochi secondi dopo l’inizio del brano. Roccuzzo canta Promettimi alle audizioni di X ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Soltanto a noi (che poi può anche stare) la voce diè sembrata, a tratti, sovrapponibile a quella di Marco Mengoni? Non poteva sperare in un esordio migliore il giovane cantante siciliano presentatosi alle audizioni di X, che nelle prime tre puntate ha davvero confermato in toto lo slogan scelto a inizio stagione (Back to music), regalando diverse perle già passate alla storia delle Audition del programma, tra cui l’esibizione di Casadilego. La performance di, sulle note del branodi, commuovetanto da lasciarla in lacrime pochi secondi dopo l’inizio del brano.cantaalle audizioni di X ...

Si è conclusa ieri sera la prima fase di selezioni di X Factor 2020 legata alle Audition durante la quale Emma ha sbottato contro un concorrente “reo” di non aver dimostrato di avere la “fame” ...

