Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 09 | 45

(Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA INVECE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PALOMKBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA CASILINA IN AMBO I SENSI TRA FINOCCHIO ED IL RACCORDO ANULARE SULL’APPIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEREOPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONERICORDIAMO CHE DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A ...