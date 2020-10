Ue, Prodi: “Non ci voleva un genio per dire che il patto di stabilità era stupido, le ultime decisioni sul deficit lo dimostrano” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non ci voleva un genio per dire che il patto di stabilità era stupido, mi sono ricordato del primo esame di economia politica, quando ero matricola…”. Così l’ex premier Romano Prodi intervenendo all’incontro sull’Europa della post pandemia organizzato dal Taobuk festival di Taromina. “Tutti ci hanno insegnato a scuola che c’erano anni in cui ci voleva un grande deficit e anni in cui ci voleva un surplus e questo doveva aggiustare l’economia – spiega – Quando ho detto questo mi era venuto naturale, ma è successa l’ira di dio. Ma le ultime le ultime decisioni sul grande deficit ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non ciunperche ildi stabilità era, mi sono ricordato del primo esame di economia politica, quando ero matricola…”. Così l’ex premier Romanointervenendo all’incontro sull’Europa della post pandemia organizzato dal Taobuk festival di Taromina. “Tutti ci hanno insegnato a scuola che c’erano anni in cui ciun grandee anni in cui ciun surplus e questo doveva aggiustare l’economia – spiega – Quando ho detto questo mi era venuto naturale, ma è successa l’ira di dio. Ma lelesul grande...

