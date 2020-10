Trova nel cassetto un Gratta e Vinci intatto del padre defunto: la vincita è clamorosa ma poi arriva la brutta notizia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trova un Gratta e Vinci intonso del padre defunto, lo Gratta e scopre la clamorosa Vincita ma poi, quando va in ricevitoria per incassarla, arriva la brutta notizia: il tagliando era troppo vecchio e quindi non più valido. L’incredibile storia arriva da Reggio Calabria: un uomo, figlio di un assiduo cliente di una ricevitoria del centro deceduto quattro anni fa, ha Trovato per caso la scorsa settimana alcune schedine del Superenalotto e un Gratta e Vinci intatto mentre stava sistemando la casa del padre in vista del trasloco del nipote, in procinto di sposarsi. Così ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)unintonso del, loe scopre lata ma poi, quando va in ricevitoria per incassarla,la: il tagliando era troppo vecchio e quindi non più valido. L’incredibile storiada Reggio Calabria: un uomo, figlio di un assiduo cliente di una ricevitoria del centro deceduto quattro anni fa, hato per caso la scorsa settimana alcune schedine del Superenalotto e unmentre stava sistemando la casa delin vista del trasloco del nipote, in procinto di sposarsi. Così ha ...

poliziadistato : #squadramobile Parma perquisisce casa di un pusher e trova violino del 1600 di inestimabile valore, rubato in Giapp… - TizianaFerrario : Una curiosità divertente.Un giornale,non rivelerò mai quale,mi ha detto che non parlerà del mio libro perché il tit… - ilDoctorLecter : @Diffidato_ @Brahim Quando l'abbiamo preso in quella formula pensai, chissa' magari si trova bene nel gruppo,inizia… - SuperStufo : RT @gerturco: Se un immigrato trova lavoro, nel caso percepisca uno stipendio superiore all'assegno sociale, perde l'assistenza, cioè oltre… - otiskane : @ZumZumPapa @tb84pc @MoriMrc @Daniel_Puddu @RobertoBurioni Non ti ospedalizzano se sei asintomatico, anzi. Ti dicon… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova nel Gratta e Vinci, trova nel cassetto il tagliando intonso del nonno defunto: vincita clamorosa e finale drammatico Liberoquotidiano.it Valerio Lundini: “Quello che vedete in Tv sono io, vestito più elegante”

Intervista al conduttore di Una pezza di Lundini, programma rivelazione in questo inizio di stagione Tv. Le intenzioni della trasmissione, la sua idea di comicità, i riferimenti e soprattutto la rispo ...

I libri gialli e thriller più venduti in Italia

Sei indiceciso su quale giallo leggere? Ecco i libri gialli e thriller più venduti in Italia. Soprattutto quando la televisione non offre nulla di interessante, non c’è niente di meglio che un buon li ...

Intervista al conduttore di Una pezza di Lundini, programma rivelazione in questo inizio di stagione Tv. Le intenzioni della trasmissione, la sua idea di comicità, i riferimenti e soprattutto la rispo ...Sei indiceciso su quale giallo leggere? Ecco i libri gialli e thriller più venduti in Italia. Soprattutto quando la televisione non offre nulla di interessante, non c’è niente di meglio che un buon li ...