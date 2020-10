Trono over, nemici…ma insieme: flirt in corso? La bomba gossip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Uomini e Donne è tornato a fare compagnia ai tanti appassionati solo da un mese eppure le dinamiche all’interno del programma pomeridiano targato Maria de Filippi sembrano essere accese e molto vitali. La novità di questo inizio stagione è rappresentata dall’unione del Trono over e quello classico, scelta dovuta al rispetto delle normative anti- Covid … L'articolo Trono over, nemici…ma insieme: flirt in corso? La bomba gossip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Uomini e Donne è tornato a fare compagnia ai tanti appassionati solo da un mese eppure le dinamiche all’interno del programma pomeridiano targato Maria de Filippi sembrano essere accese e molto vitali. La novità di questo inizio stagione è rappresentata dall’unione dele quello classico, scelta dovuta al rispetto delle normative anti- Covid … L'articolo, nemici…main? Laproviene da www.meteoweek.com.

lulu_smemo : RT @6dimattina_: Pazzesko il trono over che si incazza con il trono classico grazie Maria #uominiedonne - m4rika1 : RT @6dimattina_: Pazzesko il trono over che si incazza con il trono classico grazie Maria #uominiedonne - federicaeee : Maria è un genio, ha unito il trono classico con il trono over per regalarci del sano trash ??????????#uominiedonne - federicaeee : RT @6dimattina_: Pazzesko il trono over che si incazza con il trono classico grazie Maria #uominiedonne - j9ngh67nn : RT @6dimattina_: Pazzesko il trono over che si incazza con il trono classico grazie Maria #uominiedonne -