Studio PACIFIC | durvalumab allunga vita dei pazienti con NSCLC

(Di venerdì 2 ottobre 2020)di Fase III: circa il 50% deicon carcinoma polmonare non a piccole cellule in trattamento consopravvive a 4 anni Astrazeneca ha annunciato l’aggiornamento a 4 anni dei risultati dellodi Fase IIIche confermano il beneficio di sopravvivenza globale (OS) e sopravvivenza libera da progressione (PFS) prolungato… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Studio PACIFIC

Corriere Nazionale

Astrazeneca ha annunciato l’aggiornamento a 4 anni dei risultati dello studio di Fase III PACIFIC che confermano il beneficio di sopravvivenza globale (OS) e sopravvivenza libera da progressione (PFS) ...Un cammino per cambiare vita, passo dopo passo. Milano, settembre 2020 – Elettra Pistoni 43 anni, romana, è una sportiva ma non una superatleta, non va a caccia di record, della performance o di bandi ...