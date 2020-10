Studente positivo all'Avogadro, tutta la classe al drive-in per il tampone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si moltiplicano i contagi da Covid nelle scuole della Capitale. L'ultimo episodio accertato è stato riscontrato ieri nella nella 5^E del Liceo scientifico statale Avogadro di via Cirenaica. “Gli studenti si recheranno stamane, alle ore 12, presso il drive-in di Santa Maria della Pietà per effettuare il tampone”, dà notizia il sito della scuola. La classe ha frequentato in presenza ed è al momento posta in isolamento fiduciario. E' partito il protocollo: gli studenti saranno contattati dalla Asl Roma 1, ai docenti sarà chiesto, sempre dalla Asl, di compilare un modulo di autocertificazione in base al quale il servizio sanitario assumerà le decisioni più opportune. L'aula verrà sanificata da una ditta esterna. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si moltiplicano i contagi da Covid nelle scuole della Capitale. L'ultimo episodio accertato è stato riscontrato ieri nella nella 5^E del Liceo scientifico stataledi via Cirenaica. “Gli studenti si recheranno stamane, alle ore 12, presso il-in di Santa Maria della Pietà per effettuare il”, dà notizia il sito della scuola. Laha frequentato in presenza ed è al momento posta in isolamento fiduciario. E' partito il protocollo: gli studenti saranno contattati dalla Asl Roma 1, ai docenti sarà chiesto, sempre dalla Asl, di compilare un modulo di autocertificazione in base al quale il servizio sanitario assumerà le decisioni più opportune. L'aula verrà sanificata da una ditta esterna.

zaiapresidente : ??? Siamo pronti! ??? Ottenuto il via libera da Roma, partiremo con i tamponi rapidi nelle scuole. Nel caso di stud… - tempoweb : Studente positivo all'#Avogadro, tutta la classe al drive-in per il tampone #covid #roma #2ottobre #scuola… - TV7Benevento : GENITORE POSITIVO, CLASSE DEL LICEO SCIENTIFICO RUMMO RESTA A CASA. ATTESO ESITO TAMPONE STUDENTE... - willycuba65 : RT @bsc_alessia: Sapete che se uno studente risulta positivo al covid i compagni di classe vengono sottoposti a tampone e messi in quarante… - baritoday : Castellana, caso Covid in un istituto superiore: positivo studente del 'Luigi dell'Erba' -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo STUDENTE POSITIVO AL VIRUS, IN QUARANTENA UNA CLASSE DEL LICEO A COLLE oksiena.it A New York gli studenti tornano sui banchi

Questo nonostante il tasso giornaliero di test positivi al coronavirus e' salito al 3,25% nelle ultime 24 ore, con un forte aumento di casi tra le comunita' ebraiche ortodosse. "Per la prima volta ...

Studente positivo all'Avogadro, tutta la classe al drive in per il tampone

Si moltiplicano i contagi da Covid nelle scuole della Capitale. L’ultimo episodio accertato è stato riscontrato ieri nella nella 5^E del Liceo scientifico statale Avogadro di via Cirenaica. “Gli ...

Questo nonostante il tasso giornaliero di test positivi al coronavirus e' salito al 3,25% nelle ultime 24 ore, con un forte aumento di casi tra le comunita' ebraiche ortodosse. "Per la prima volta ...Si moltiplicano i contagi da Covid nelle scuole della Capitale. L’ultimo episodio accertato è stato riscontrato ieri nella nella 5^E del Liceo scientifico statale Avogadro di via Cirenaica. “Gli ...