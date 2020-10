Schianto sulla E45 | coinvolte tre auto | due morti e sette feriti

paoloangeloRF : Il calcio e l’ultima serata di festa, chi erano i due amici morti nello schianto sulla A26 contro i c… - infoitinterno : Incidente sulla E45, due morti e sette feriti. Tre le auto coinvolte nello schianto - infoitinterno : Terribile schianto sulla E45, due morti e sette feriti - PerugiaToday : Dramma sulla E45, schianto tra auto: due morti - dB_Borgomanero : Siamo vicini alle famiglie! Il calcio e l’ultima serata di festa, chi erano i due amici morti nello schianto sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla

il Resto del Carlino

Il terribile incidente stradale ha avuto luogo intorno alle 23 di giovedì primo ottobre sulla E45, tra le uscite di Pantalla e Marsciano. Sono tre le vetture coinvolte nell’impatto, due le persone ...Said El-Azzouzi Abbab è morto in un incidente a Settimo Torinese: mentre era a bordo della sua moto si è schiantato contro un'auto in sosta.