Sassuolo, ufficiale Scamacca al Genoa, Odgaard al Lugano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sassuolo - Il Sassuolo , attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato due operazioni in uscita, entambe a titolo temporaneo. Gianluca Scamacca , attaccante classe 1999, infatti è stato ceduto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020)- Il, attraverso il proprio sito, ha annunciato due operazioni in uscita, entambe a titolo temporaneo. Gianluca, attaccante classe 1999, infatti è stato ceduto ...

zazoomblog : UFFICIALE – Genoa ecco Scamacca dal Sassuolo: il comunicato del club - #UFFICIALE #Genoa #Scamacca #Sassuolo: - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? ??UFFICIALE: Gianluca #Scamacca è un nuovo giocatore del #Genoa. Arriva dal #Sassuolo in prestito per una stagione ht… - AffariDiCalcio : ?? ??UFFICIALE: Gianluca #Scamacca è un nuovo giocatore del #Genoa. Arriva dal #Sassuolo in prestito per una stagione - sportli26181512 : Sassuolo, ufficiale Scamacca al Genoa, Odgaard al Lugano: Il club neroverde ha annunciato le due cessioni in presti… - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - ???? #Genoa, ecco Gianluca #Scamacca Il comunicato del #Sassuolo ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo ufficiale Ufficiale: Spal, dal Sassuolo arriva Sala alfredopedulla.com UFFICIALE – Genoa, ecco Scamacca dal Sassuolo: il comunicato del club

Il Genoa ha ufficializzato il trasferimento di Gianluca Scamacca dal Sassuolo: il comunicato del club rossoblù ...

Il taorminese Antonino Ragusa va al Brescia per riconquistare la Serie A

Nuovo club per il calciatore taorminese Antonio Ragusa, già protagonista in serie A con la maglia del Sassuolo. L'anno scorso è stato protagonista con la maglia dello Spezia.

Il Genoa ha ufficializzato il trasferimento di Gianluca Scamacca dal Sassuolo: il comunicato del club rossoblù ...Nuovo club per il calciatore taorminese Antonio Ragusa, già protagonista in serie A con la maglia del Sassuolo. L'anno scorso è stato protagonista con la maglia dello Spezia.