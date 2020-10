Roma, Zingaretti: “Futuro sindaco? Classe dirigente Pd si faccia avanti, altrimenti primarie” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il futuro sindaco o sindaca di Roma sarà una delle poche certezze della politica italiana per i prossimi cinque o dieci anni. Solleciterò una parte della Classe dirigente del Pd perché si faccia avanti. Se queste condizioni non ci saranno, tra dicembre e gennaio faremo le primarie“. Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sul futuro candidato primo cittadino della Capitale del centrosinistra, dal palco del Festival delle Città. L'articolo Roma, Zingaretti: “Futuro sindaco? Classe dirigente Pd si faccia avanti, altrimenti primarie” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il futuroo sindaca disarà una delle poche certezze della politica italiana per i prossimi cinque o dieci anni. Solleciterò una parte delladel Pd perché si. Se queste condizioni non ci saranno, tra dicembre e gennaio faremo le primarie“. Così il segretario del Partito democratico, Nicola, sul futuro candidato primo cittadino della Capitale del centrosinistra, dal palco del Festival delle Città. L'articolo: “FuturoPd siprimarie” proviene da Il Fatto ...

