Roland Garros 2020: Sonego e Fritz hanno giocato il tie-break più lungo di sempre su terra battuta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grazie alla vittoria ai danni di Taylor Fritz nel match valido per il terzo turno del Roland Garros 2020, Lorenzo Sonego è approdato per la prima volta in carriera alla seconda settimana in uno slam. L’azzurro ha però stabilito anche un record, vincendo il tie-break del terzo set con il punteggio di 19-17. Si tratta infatti del tie-break più lungo mai disputato su terra battuta. Il record precedente apparteneva a Shelton e Sanchez, con il primo che a Bologna nel 1994 si era imposto per 18-16. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grazie alla vittoria ai danni di Taylornel match valido per il terzo turno del, Lorenzoè approdato per la prima volta in carriera alla seconda settimana in uno slam. L’azzurro ha però stabilito anche un record, vincendo il tie-del terzo set con il punteggio di 19-17. Si tratta infatti del tie-piùmai disputato su. Il record precedente apparteneva a Shelton e Sanchez, con il primo che a Bologna nel 1994 si era imposto per 18-16.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sinner agli ottavi di finale Battuto l'argentino Coria in tre set (6-3, 7-5, 7-5)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sonego agli ottavi di finale Battuto l'americano Fritz in tre set (7-6, 6-3, 7-6)… - ItaliaTeam_it : AVANTI ANCHE JANNIK! ?? Al Roland Garros @janniksin batte in tre set l’argentino Federico Coria e avanza agli ottav… - livetennisit : Roland Garros: Il programma completo di Sabato 03 Ottobre - gkorps : RT @ItaliaTeam_it: AVANTI ANCHE JANNIK! ?? Al Roland Garros @janniksin batte in tre set l’argentino Federico Coria e avanza agli ottavi!… -