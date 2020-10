Psg | Carlo Ancelotti eletto miglior allenatore della storia del club

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’attuale tecnico dell’Everton,, in occasione delle celebrazioni per i cinquanta anni del Paris Saint-Germain, è statodelparigino., che ha guidato i parigini dal 2011 al 2013 conquistando nella sua seconda stagione il titolo nazionale, ha battuto la concorrenza di Laurent Blanc e Luis Fernandez ed ha espresso la propria soddisfazione attraverso il suo profilo Twitter: “E’ un onore ricevere questo premio, sono orgoglioso di aver allenato il Psg. Buon compleanno!!”.

Carlo Ancelotti è il miglior allenatore della storia del Paris Saint-Germain: importante primato per il tecnico italiano ...