Positivi Genoa | altre tre tesserati contagiati dal Coronavirus

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Si allunga la lista dei. Il club rossoblu ha comunicato l’esito degli ulteriori tamponi effettuati nei giorni scorsi, dopo la scoperta di un focolaio all’interno dello spogliatoio. Ai 14 già noti all’indomani del match del San Paolo contro il Napoli (di cui due, Perin e Schone non partiti proprio dopo il risultato del test) si è aggiunto nei giorni scorsi anche il nome di Behrami e quello di Mattia Destro. Ma oggi l’ennesimo aggiornamento del bollettino: il bilancio deitra idel club sale a quota 19. LEGGI ANCHE > A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan «Gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato latà al Covid-19 per i calciatori Petar ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Genoa, 11 giocatori positivi: Cassata, Lerager, Marchetti, L. Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovano… - SkySport : Genoa, altri 3 positivi dopo ulteriori tamponi: 19 in totale e attività sospesa - Gazzetta_it : #Genoa, altri 3 positivi: #Brlek, e #Zajc e un membro dello staff. Il totale è 19 #COVID19 - NapoliSoccerNET : Genoa, altri tesserati risultano positivi #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM - tragi_com78 : Genoa, altri giocatori positivi al Covid: si tratta di Skhuravy e Aguilera. -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi Genoa

Il consiglio di Lega si è pronunciato: la partita in programma sabato alle 15:00, valevole per la terza giornata di Serie A, in cui si sarebbero affrontate Genoa e... Cresce a 15 il numero di positivi ...«Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter ...