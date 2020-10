Palermo, squadra in campo a Carini e Doda ancora a parte: chance per Somma contro il Potenza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutto pronto, o quasi, per Palermo-Potenza.Domenica pomeriggio, la compagine di Roberto Boscaglia - reduce dalla prima sconfitta stagionale in quel di Teramo -, affronterà gli uomini di Mario Somma, padre del difensore reduce dall'esperienza al Deportivo La Coruña, Segunda División del calcio spagnolo, che nella giornata di ieri ha ufficializzato il contratto triennale con il club di Viale del Fante. Sarà, dunque, una sfida delicata dunque sia per i rosanero, che dovranno rimediare alla prestazione spenta e opaca della scorsa settimana, sia per Michele Somma, che vivrà un vero e proprio derby in famiglia.Le chance le possibilità che il classe '95, che si è già allenato con il resto della squadra, giochi titolare dal 1' ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutto pronto, o quasi, per.Domenica pomeriggio, la compagine di Roberto Boscaglia - reduce dalla prima sconfitta stagionale in quel di Teramo -, affronterà gli uomini di Mario, padre del difensore reduce dall'esperienza al Deportivo La Coruña, Segunda División del calcio spagnolo, che nella giornata di ieri ha ufficializzato il contratto triennale con il club di Viale del Fante. Sarà, dunque, una sfida delicata dunque sia per i rosanero, che dovranno rimediare alla prestazione spenta e opaca della scorsa settimana, sia per Michele, che vivrà un vero e proprio derby in famiglia.Lele possibilità che il classe '95, che si è già allenato con il resto della, giochi titolare dal 1' ...

