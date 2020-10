Omicidio di Lecce | il macabro racconto di De Marco dopo l’assassinio

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La convalida del fermo per l’assassino reo confesso dell’die la confessione del giovane. Dettagli inquietanti Nuovi dettagli inquietanti emergono sull’diper bocca dello stesso Antonio De, il 21enne che ha assassinato con 60 coltellate Daniele De Santis e Eleonora Manta. Il giovane che studia per diventare infermiere è reo … L'articolodi, ildi Del’assassinio proviene da YesLife.it.

giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - infoitinterno : Omicidio di Lecce, interrogato De Marco resta in carcere: “Non amavo nessuno dei due” - infoitinterno : Omicidio fidanzati Lecce, il killer: 'Quindici minuti di tortura, 30 minuti pulizia con candeggina' - infoitinterno : Omicidio fidanzati di Lecce, ancora una confessione scioccante del killer - ilc0ntrario : RT @LucaSotira: Leggo che @RobertaBruzzone è stata Nominata consulente di parte dagli avvocati Luigi Piri e Nicola Neo i legali di Eleonor… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Lecce

Sky Tg24

Antonio De Marco, ventunenne di Casarano, studente di Infermieristica a Lecce e reo confesso del duplice delitto ... Nonostante questo, però, pare che l'omicida in cella si sia pentito: "Mi dispiace ...Nell'uccidere Daniele De Santis e Eleonora Manta, Alessandro De Marco ha messo in moto il desiderio che non concepisce l'altruità ...