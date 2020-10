Meteo FVG sabato 3 ottobre 2020 (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono previste piogge diffuse, in genere intense, anche temporalesche,localmente molto intense sulle Prealpi e in Carnia, specie nel pomeriggio. Possibile qualche temporale forte.In giornata venti forti da sud sulla costa e in quota, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio con probabili mareggiate e possibile acqua alta. Verso sera attenuazione dei fenomeni. Leggi su udine20 (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono previste piogge diffuse, in genere intense, anche temporalesche,localmente molto intense sulle Prealpi e in Carnia, specie nel pomeriggio. Possibile qualche temporale forte.In giornata venti forti da sud sulla costa e in quota, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio con probabili mareggiate e possibile acqua alta. Verso sera attenuazione dei fenomeni.

