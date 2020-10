Mafia: Definitive Edition e la sua avanzata tecnologia nella video analisi di Digital Foundry (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con l'arrivo di Mafia Definitive Edition, la trilogia è finalmente completa. Tutti e tre i giochi sono aggiornati per console di ultima generazione ma come afferma Digital Foundry, "ironia della sorte è il primo titolo di Mafia che presenta la tecnologia più avanzata, inclusa un'affascinante alternativa basata su software ai riflessi ray tracing".Dall'analisi della redazione britannica, emerge che "curiosamente, sia PS4 Pro che Xbox One X girano a una risoluzione nativa di 1440p, sebbene la piattaforma Microsoft goda di una migliore qualità delle ombre, occlusione ambientale e 30FPS bloccati. Su PS4 e Xbox One abbiamo risoluzioni di 1080p / 900p e tutte le versioni utilizzano il temporal anti-aliasing. Come ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con l'arrivo di, la trilogia è finalmente completa. Tutti e tre i giochi sono aggiornati per console di ultima generazione ma come afferma, "ironia della sorte è il primo titolo diche presenta lapiù, inclusa un'affascinante alternativa basata su software ai riflessi ray tracing".Dall'della redazione britannica, emerge che "curiosamente, sia PS4 Pro che Xbox One X girano a una risoluzione nativa di 1440p, sebbene la piattaforma Microsoft goda di una migliore qualità delle ombre, occlusione ambientale e 30FPS bloccati. Su PS4 e Xbox One abbiamo risoluzioni di 1080p / 900p e tutte le versioni utilizzano il temporal anti-aliasing. Come ...

