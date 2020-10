L’invasione leghista in Sicilia, Salvini tra giustizia e politica (Di venerdì 2 ottobre 2020) Potrebbe essere rinviato a giudizio. O, lo stesso giudice, potrebbe chiedere un approfondimento delle indagini o, ancora, potrebbe sentenziare il non dar luogo a procedere. Ha queste tre strade davanti, Matteo Salvini. E quale dovrà percorrere, potrebbe saperlo già domani, quando il leader della Lega sarà davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Catania per difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato per aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019. "Mi sono portato un vestito elegante, sono curioso perché non sono mai stato davanti a un giudice che ti interroga, ti fa domande” ha detto ieri Salvini nel corso di un comizio in provincia di Catania. E sì, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Potrebbe essere rinviato a giudizio. O, lo stesso giudice, potrebbe chiedere un approfondimento delle indagini o, ancora, potrebbe sentenziare il non dar luogo a procedere. Ha queste tre strade davanti, Matteo. E quale dovrà percorrere, potrebbe saperlo già domani, quando il leader della Lega sarà davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Catania per difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato per aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019. "Mi sono portato un vestito elegante, sono curioso perché non sono mai stato davanti a un giudice che ti interroga, ti fa domande” ha detto ierinel corso di un comizio in provincia di Catania. E sì, ...

