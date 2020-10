Il pane di Subway non è pane (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un ristorante Subway (Photo by Carl Court/Getty Images)“C’è pane e pane”, recita una pubblicità di un paio di anni fa. E questa distinzione sembra ora entrata anche nelle aule di tribunale. La Corte suprema irlandese ha stabilito che il pane utilizzato dalla catena di fast food Subway per i suoi panini debba essere soggetto a un’Iva maggiorata al 13,5% perché contiene troppo zucchero per essere considerato “legalmente pane”. La decisione della Corte riguarda il caso di un ricorso presentato nel 2006 da parte di Bookfinders Ltd, filiale irlandese di Subway, che avrebbe richiesto la possibilità di un’Iva agevolata per alcuni dei ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un ristorante(Photo by Carl Court/Getty Images)“C’è”, recita una pubblicità di un paio di anni fa. E questa distinzione sembra ora entrata anche nelle aule di tribunale. La Corte suprema irlandese ha stabilito che ilutilizzato dalla catena di fast foodper i suoi panini debba essere soggetto a un’Iva maggiorata al 13,5% perché contiene troppo zucchero per essere considerato “legalmente”. La decisione della Corte riguarda il caso di un ricorso presentato nel 2006 da parte di Bookfinders Ltd, filiale irlandese di, che avrebbe richiesto la possibilità di un’Iva agevolata per alcuni dei ...

