Il focolaio Genoa si allarga | positivi anche Brlek | Zajc e un collaboratore

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilsi. I test hanno evidenziato altri 3 casi dità al Covid-19: si tratta dei giocatorie delWalter Bressan. Ora il totale deiè 19. L’attività resta sospesa almeno fino a lunedì prossimo. Lo ha comunicato la stessa società: “IlCfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato latà al Covid-19 per i calciatori Petare Mihae per iltecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. ...