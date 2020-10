Grande Fratello Vip, scoperta macabra in giardino. “Ma come?”, la regia censura (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip scoppia il caso del topo morto Al Grande Fratello Vip scoppia il caso di un topo che sarebbe stato ritrovato morto in giardino. La scoperta è stata fatta martedì sera dai concorrenti, ma non è stato possibile verificare se effettivamente si trattasse di un topo perché la regia ha staccato immediatamente. Forse per evitare polemiche igienico sanitarie? Di certo sembra strano che un roditore possa spingersi fino a Cinecittà, ma mai dire mai. Tra l’altro anche nella giornata di mercoledì è stata ribadita la storia del topo da Dayane Mello, che nel momento in cui ha iniziato a raccontarla a Myriam Catania ha scatenato un altro taglio da parte della ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 ottobre 2020) AlVip scoppia il caso del topo morto AlVip scoppia il caso di un topo che sarebbe stato ritrovato morto in. Laè stata fatta martedì sera dai concorrenti, ma non è stato possibile verificare se effettivamente si trattasse di un topo perché laha staccato immediatamente. Forse per evitare polemiche igienico sanitarie? Di certo sembra strano che un roditore possa spingersi fino a Cinecittà, ma mai dire mai. Tra l’altro anche nella giornata di mercoledì è stata ribadita la storia del topo da Dayane Mello, che nel momento in cui ha iniziato a raccontarla a Myriam Catania ha scatenato un altro taglio da parte della ...

Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la sesta puntata in onda stasera, venerdì 2 ottobre, dalle 21.30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e ...

È amichevole: pizzica, ma comunque mi approva». Antonella Elia si è sbilanciata sul cast del "Grande Fratello Vip": «È ottimo, quando li vedo giocare o parlare mi diverto. Da spettatrice ...

