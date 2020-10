Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e l'incontro strappalacrime: "Il mio unico rammarico" (Di sabato 3 ottobre 2020) Emozionatevi. Il video dell'incontro al Grande Fratello Vip tra Andrea Zelletta e sua madre è un momento di televisione da incorniciare. Amore allo stato puro. “Vita mia...”, dice la madre di Andrea appena vede suo figlio. Il super modello piange perché ha i sensi di colpa. “Mia madre fa le pulizia nelle case degli altri, non sono riuscito a farla smettere di lavorare a 50 anni. E' il mio rammarico. Vorrei avere successo per non farla più lavorare”, dice davanti alle telecamere. E Signorini è profondamente toccato dal questo momento. Che commuove tutti. Andrea, finalmente, trova il coraggio di urlare una frase unica: “Mamma ti amo”. Nella casa è il festival delle emozioni: tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Emozionatevi. Il video dell'alVip trae sua madre è un momento di televisione da incorniciare. Amore allo stato puro. “Vita mia...”, dice la madre diappena vede suo figlio. Il super modello piange perché ha i sensi di colpa. “Mia madre fa le pulizia nelle case degli altri, non sono riuscito a farla smettere di lavorare a 50 anni. E' il mio. Vorrei avere successo per non farla più lavorare”, dice davanti alle telecamere. E Signorini è profondamente toccato dal questo momento. Che commuove tutti., finalmente, trova il coraggio di urlare una frase unica: “Mamma ti amo”. Nella casa è il festival delle emozioni: tutti ...

