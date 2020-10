Gabriel Garko sul suo coming out a Verissimo: “Temevo di non lavorare più svelando il mio orientamento" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko, parlando a Verissimo del suo coming out, ha ammesso di aver mantenuto il segreto per paura di non riuscire più a lavorare. Gabriel Garko, ospite di Verissimo, ha confermato il coming out, spiegando di aver nascosto la sua omosessualità, anche se era diventata il 'segreto di Pulcinella', perchè in Italia, se sei gay, è quasi impossibile riuscire a lavorare. Come aveva ampiamente anticipato Alfonso Signorini durante il Grande Fratello Vip 5, il vero coming out di Gabriel Garko è stato fatto a Verissimo, nell'intervista esclusiva a Silvia Toffanin che andrà in onda sabato 3 ottobre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020), parlando adel suoout, ha ammesso di aver mantenuto il segreto per paura di non riuscire; a, ospite di, ha confermato ilout, spiegando di aver nascosto la sua omosessualità, anche se era diventata il 'segreto di Pulcinella', perchè in Italia, se sei gay, è quasi impossibile riuscire a. Come aveva ampiamente anticipato Alfonso Signorini durante il Grande Fratello Vip 5, il veroout diè stato fatto a, nell'intervista esclusiva a Silvia Toffanin che andrà in onda sabato 3 ottobre ...

