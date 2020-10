Gabriel Garko giù la maschera a Verissimo: condannato a mentire oggi via lo scafandro (Di venerdì 2 ottobre 2020) C’è grande attesa per l’intervista di Gabriel Garko a Verissimo e domani, l’attore, nel salotto di Silvia Toffanin dirà tutta la sua verità. Per la prima volta parlerò liberamente di quella che è stata la sua vita fatta di tante bugie pubbliche e di un grande segreto che ha tenuto nascosto, o almeno ha provato a farlo per tanto tempo. Come ha già detto in diretta del Grande Fratello VIP, il suo era davvero un segreto di pulcinella, tutti sapevano ma nessuno poteva confermarlo se non arrivava da lui la certezza.“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni“. Inizia così la confessione di Gabriel Garko che nella puntata di Verissimo del 3 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 ottobre 2020) C’è grande attesa per l’intervista die domani, l’attore, nel salotto di Silvia Toffanin dirà tutta la sua verità. Per la prima volta parlerò liberamente di quella che è stata la sua vita fatta di tante bugie pubbliche e di un grande segreto che ha tenuto nascosto, o almeno ha provato a farlo per tanto tempo. Come ha già detto in diretta del Grande Fratello VIP, il suo era davvero un segreto di pulcinella, tutti sapevano ma nessuno poteva confermarlo se non arrivava da lui la certezza.“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni“. Inizia così la confessione diche nella puntata didel 3 ...

