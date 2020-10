Esclusiva: Monza tra Pirola (decide Conte) e Gigovic, un 2002 per Brocchi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Monza vuole prendere un 2002, anche se piacciono entrambi, negli ultimissimi giorni di mercato. Stiamo parlando di Lorenzo Pirola, difensore centrale dell’Inter di grande talento, e di Armin Gigovic, centrocampista dell’Helsingborg, una pista nata a sorpresa qualche sera fa. Su Pirola decide Conte che potrebbe dare il via libera per mandarlo a giocare, il Monza batterebbe un congruo numero di squadre ambiziose e tutte di Serie B. Gigovic è scadenza dicembre 2021 con il suo attuale club, l’accordo sarebbe stato trovato ma ci sono intoppi sui bonus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilvuole prendere un, anche se piacciono entrambi, negli ultimissimi giorni di mercato. Stiamo parlando di Lorenzo, difensore centrale dell’Inter di grande talento, e di Armin, centrocampista dell’Helsingborg, una pista nata a sorpresa qualche sera fa. Suche potrebbe dare il via libera per mandarlo a giocare, ilbatterebbe un congruo numero di squadre ambiziose e tutte di Serie B.è scadenza dicembre 2021 con il suo attuale club, l’accordo sarebbe stato trovato ma ci sono intoppi sui bonus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

cops27mb1 : Calciomercato Monza, esclusiva Monza-News: Ascoli e Ternana su Rigoni - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Monza, Pirola può essere il tredicesimo colpo - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Ciclismo, Serie B e volley per un venerdì di sport targato Rai2 – Cronometro mondiale, Monza-Spal e Sup… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Ciclismo, Serie B e volley per un venerdì di sport targato Rai2 – Cronometro mondiale, Monza-Spal e Sup… - MCafe24 : RT @montanari_fra74: -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Monza Esclusiva: Monza, offerta per Gigovic alfredopedulla.com ESCLUSIVA TB - Testa a testa tra 2 club per Pirola dell'Inter

Secondo Tuttob.com, sarebbe pronto un testa a testa tra Pescara e Monza per il prestito di Lorenzo Pirola dell’Inter, giocatore classe 2002.

Monza: approda in centro una stazione mobile dei Carabinieri al servizio dei cittadini

Nei giorni scorsi a Monza, in Largo Mazzini, è comparsa la Stazione Mobile dei Carabinieri con tre militari e non è passata inosservata. Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai ...

Secondo Tuttob.com, sarebbe pronto un testa a testa tra Pescara e Monza per il prestito di Lorenzo Pirola dell’Inter, giocatore classe 2002.Nei giorni scorsi a Monza, in Largo Mazzini, è comparsa la Stazione Mobile dei Carabinieri con tre militari e non è passata inosservata. Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai ...