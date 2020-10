Demi Moore | Lizzo e le altre star sul palco di Savage x Fenty di Rihanna

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Fino a poco tempo fa, appassionati e appassionate di lingerie – e non solo – in tutto il mondo attendevano con impazienza l’annuale sfilata di Victoria’s Secret, considerato da molti come il non plus ultra della spettacolarità, tra moda e musica. Questo sinché non è arrivata Rihanna con la sua linea Savage x Fenty a sconvolgere regole e canoni di bellezza fossilizzati, dando vita a una nuova idea di show come celebrazione della femminilità in ogni forma, taglia e colore: non stupisce quindi che la seconda edizione della sua presentazione in collaborazione con Amazon, abbia nuovamente superato le aspettative. Stavolta, rendendo protagoniste una lunga serie di celebrità.