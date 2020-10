Delphine Boel | la figlia illegittima dell’ex re del Belgio ora è una principessa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’artista belga, recentemente riconosciuta ufficialmente come la quartadell’ex re Alberto II dopo un test del Dna a cui quest’ultimo è stato costretto, avrà ora il titolo di. Lo ha stabilito giovedì la giustizia belga. Questa vittoria davanti alla Corte d’Appello di Bruxelles, il passo finale di una lotta durata sette anni, è stata confermata dall’avvocato della signora, Marc Uyttendaele e da una fonte giudiziaria. L’artista 52enne porterà il cognome di Saxe-Cobourg, quello della famiglia reale, ha detto l’avvocato. Le prime voci su unadi Alberto comparvero in una biografia non autorizzata della moglie Paola ...