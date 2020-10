Contatti con positivi | lo studio unico in Europa che aiuta a stimarli

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Quante possibilità ci sono che, in un assembramento in una data provincia italiana, si possa incontrare una persona positiva al coronavirus? La domanda può trovare una risposta grazie a unoportato avanti dai ricercatori della Fondazione Isi (che ha il compito di sostenere la competitività delle imprese nei processi di innovazione) e che ènel suo genere in. Collegandosi al portale datainterfaces.org è possibile personalizzare la propria ricerca a seconda dell’area geografica di appartenenza, settare il gruppo di persone di riferimento (da una cena con 10 invitati a un grande evento con 20mila persone) e avere un quadro di massima sulla possibilità che ognuno di noi ha di incontrare un positivo. LEGGI ANCHE > In Francia, il 32% di contagi nelle scuole. Che cosa ...