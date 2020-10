Che vino porto stasera? Arrivano i corsi di degustazione online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Che facciate parte di quella fetta di popolazione che durante il lockdown ha consumato più vino, oppure semplicemente vi siete stancati di ordinare sempre le solite bottiglie, ma al contempo non avete tempo e voglia di infilarvi in un corso di degustazione, ai tempi di Covid meno che mai, dal web arriva una soluzione. A partire dal 1 ottobre, Tannico.it, leader italiano della vendita di vino online, ha reso digitali i suoi corsi di scoperta del vino. Tannico Flying School Leggi anche › Milano a domicilio: dalla colazione all’aperitivo, ai piatti gourmet per cani Come funziona Andando sul sito dedicato tfs.tannico.it si può subito consultare la ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) Che facciate parte di quella fetta di popolazione che durante il lockdown ha consumato più, oppure semplicemente vi siete stancati di ordinare sempre le solite bottiglie, ma al contempo non avete tempo e voglia di infilarvi in un corso di, ai tempi di Covid meno che mai, dal web arriva una soluzione. A partire dal 1 ottobre, Tannico.it, leader italiano della vendita di, ha reso digitali i suoidi scoperta del. Tannico Flying School Leggi anche › Milano a domicilio: dalla colazione all’aperitivo, ai piatti gourmet per cani Come funziona Andando sul sito dedicato tfs.tannico.it si può subito consultare la ...

VinoNews24 : La storica associazione albese cambia forma giuridica per meglio affrontare le impegnative sfide che attendono il v… - Davidone74 : RT @MeryBri: Che silenzio in questa casa senza un po’ di musica e qualcuno che ti chieda se vuoi del vino... - GiovanniMario12 : RT @ParoleCristiane: Le vie del divino Amore non si percorrono senza Maria...; senza la sua valida mediazione non si ha quel vigore di fede… - _malumarco : RT @SalaLettura: @Papryka5 Ottobre è il bellissimo mese del foliage, del sole che scalda, delle castagne, dei funghi, dei tartufi, del vino… - eboygu : RT @SARCASMASWEAPON: ti rendi conto che la situa è forse un pochino peggio di quanto pensassi quando pur di non pensare ti ritrovi a fare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Che vino Le Marche da degustare: dal vino Rosso Conero ai piatti della tradizione che accarezza il palato La Stampa Cinque Terre incantevoli, tra monti e mare

Otto miglia sospesi tra le onde del Tirreno e gli Appenini, cinque paesi che sembrano dipinti da un artista del Gran Tour. Consigli per un viaggio ...

Vini eroici: al concorso Cervim è grande Italia

Otto miglia sospesi tra le onde del Tirreno e gli Appenini, cinque paesi che sembrano dipinti da un artista del Gran Tour. Consigli per un viaggio ... In Valle d’Aosta il concorso Cervim dedicato ai vini eroici: l’Italia si aggiudica tre Gran medaglie d’oro e 118 medaglie d’oro Venti Gran Medaglie d’oro e 220 ori oltre ai premi speciali, selezion ...