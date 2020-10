Cercami a Parigi 2: su Rai Gulp si torna a viaggiare nel tempo a passo di danza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cercami a Parigi 2 La principessa russa Lena Grisky è pronta a ballare ancora su Rai Gulp, nei ventisei nuovi episodi della serie Cercami a Parigi, che la vedranno spostarsi ancora dalla sua epoca, ovvero i primi del ‘900, ai giorni nostri, dove è approdata con l’aiuto di una collana magica. Un viaggio nel tempo rivolto ai teenagers, che mixa avventura, paure, speranze e sentimenti. Si tratta di una coproduzione internazionale realizzata da Cottonwood Media per France TV, ZDF, RAI e Disney Channel, girata tra Parigi e Bruxelles. La seconda stagione, già disponibile su Rai Play e trasmessa qualche mese fa da Disney Channel, arriva in chiaro domani, sabato 3 ottobre, alle 19.25 e avrà ancora come location la sede della Opéra ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020)2 La principessa russa Lena Grisky è pronta a ballare ancora su Rai, nei ventisei nuovi episodi della serie, che la vedranno spostarsi ancora dalla sua epoca, ovvero i primi del ‘900, ai giorni nostri, dove è approdata con l’aiuto di una collana magica. Un viaggio nelrivolto ai teenagers, che mixa avventura, paure, speranze e sentimenti. Si tratta di una coproduzione internazionale realizzata da Cottonwood Media per France TV, ZDF, RAI e Disney Channel, girata trae Bruxelles. La seconda stagione, già disponibile su Rai Play e trasmessa qualche mese fa da Disney Channel, arriva in chiaro domani, sabato 3 ottobre, alle 19.25 e avrà ancora come location la sede della Opéra ...

LinkaTv : E' iniziato CERCAMI A PARIGI su #raigulp Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato CERCAMI A PARIGI su #raigulp Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato CERCAMI A PARIGI su #raigulp Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato CERCAMI A PARIGI su #raigulp Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato CERCAMI A PARIGI su #raigulp Clicca qui per classifica tweet: -