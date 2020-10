Casse in rosso, Rousseau riduce servizi a M5s fino a dicembre (Di sabato 3 ottobre 2020) "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell'attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all'annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre-dicembre 2020".E' quanto si legge in un post in apertura sul Blog delle stelle: l'Associazione Rousseau informa che "come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo". Tra i progetti che slitteranno per mancanza di fondi anche il Villaggio Rousseau-Le Olimpiadi ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 ottobre 2020) "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell'attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcunie all'annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre-2020".E' quanto si legge in un post in apertura sul Blog delle stelle: l'Associazioneinforma che "come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specificiche devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo". Tra i progetti che slitteranno per mancanza di fondi anche il Villaggio-Le Olimpiadi ...

“Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del ...

"Più spesa pubblica per aiutare l'economia"

"Tassare i grandi patrimoni (ma non i medi o piccoli) e le aziende che inquinano e che pagano stipendi bassi". La ricetta degli economisti ticinesi Rossi e Filippini ...

