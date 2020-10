Calciomercato Napoli | Ounas in procinto di partenza | sul giocatore 3 pretendenti di Serie A

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Proseguono le trattative in entrata e in uscita per quanto riguarda ildella Ssc, e queste ultime ore sono state quanto mai concitate per Giuntoli ed il suo entourage soprattutto per quanto riguarda la cessione di. L’attaccante dovrebbe partire sotto forma di prestito oneroso con diritto di riscatto. Una delleche … L'articolo

Gazzetta_it : #Bakayoko attende: il #Milan l'ha sedotto e abbandonato, il #Napoli lo corteggia. #borsadipedullà #calciomercato… - DiMarzio : #Napoli, le ultime sulle uscite. Da #Llorente a #Hysaj, passando per #Younes - DiMarzio : #Calciomercato, da #Llorente a #Hysaj: la situazione in casa #Napoli - infoitsport : PM – Calciomercato Milan – Bakayoko: il Diavolo ci prova, ma il Napoli… - MondoNapoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Sport Fanpage

In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa di verificare gli sviluppi ... 60 e ’80 e successivamente ideatore del Museo del Calcio di ...Il Napoli continua a lavorare sulla pista Tiémoué Bakayoko del Chelsea per completare il centrocampo. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, l’intermediario della trattativa è ...