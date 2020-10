Belen Rodriguez dice la sua riguardo Chiara Ferragni, De Lellis, Barbara D’Urso e Virginia Raffaele (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belen Rodriguez si spoglia di alcuni rumors In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Belen svela sua vita privata. Oltre a Stefano De Martino e al suo nuovo fidanzato, Belen Rodriguez confida cosa ne pensa su alcune sue colleghe vip. Leggi anche Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Non sono single, ma sono serena” Alla domanda: “Belen sempre più imprenditrice, profumi, abbigliamento, linea di costumi, socia di una catena di saloni di bellezza. La Ferragni deve tremare?”, la Rodriguez ha risposto: La Ferragni è la numero uno incontrastata, la stimo molto e facciamo lavori diversi. Ha una testa e un team eccezionale, nel suo lavoro da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)si spoglia di alcuni rumors In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano,svela sua vita privata. Oltre a Stefano De Martino e al suo nuovo fidanzato,confida cosa ne pensa su alcune sue colleghe vip. Leggi ancherompe il silenzio: “Non sono single, ma sono serena” Alla domanda: “sempre più imprenditrice, profumi, abbigliamento, linea di costumi, socia di una catena di saloni di bellezza. Ladeve tremare?”, laha risposto: Laè la numero uno incontrastata, la stimo molto e facciamo lavori diversi. Ha una testa e un team eccezionale, nel suo lavoro da ...

