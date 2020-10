X Factor 2020: stasera su Sky Uno la terza puntata, l'ultima delle Audition (Di giovedì 1 ottobre 2020) stasera su Sky Uno alle 21:15 torna X Factor 2020, la nuova edizione del talent di SKY, con la terza e ultima puntata dedicata alle Audition. stasera su Sky Uno - e in streaming su NOW TV - arriva la terza puntata di X Factor 2020, l'ultima dedicata alla fase delle Audition. Per le prime due settimane la risposta del pubblico è stata al di sopra delle aspettative, merito, in buona parte, di una giuria che sembra davvero già molto affiatata. Anche questa settimana, nell'ultimo appuntamento con le Audition, saranno tanti i ragazzi che si presenteranno, molto spesso portando un loro brano ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)su Sky Uno alle 21:15 torna X, la nuova edizione del talent di SKY, con ladedicata allesu Sky Uno - e in streaming su NOW TV - arriva ladi X, l'dedicata alla fase. Per le prime due settimane la risposta del pubblico è stata al di sopraaspettative, merito, in buona parte, di una giuria che sembra davvero già molto affiatata. Anche questa settimana, nell'ultimo appuntamento con le, saranno tanti i ragazzi che si presenteranno, molto spesso portando un loro brano ...

rockolpoprock : Agnelli ed Emma: 'Per dimostrare di essere amici non servono i duetti' - GQitalia : .@MarroneEmma fa la differenza a @XFactor_Italia #XF20 - infoitcultura : X Factor 2020, le lezioni di Emma e i concorrenti più divertenti - infoitcultura : X-Factor 2020, il rock dei Trillici smuove la giuria - infoitcultura : X Factor 2020 - Ultime Audizioni su Sky Uno e NOW TV (venerdì su TV8) -