"Vittorio Sgarbi è durato sette ore". Prego? La confessione da censura di Franceska al Gf Vip, il "segreto" del critico d'arte (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un curioso caso al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Tra le protagoniste più chiacchierate, la bellissima Franceska Pepe, la quale prima di mettere nel mirino Tommaso Zorzi, dichiaratamente gay, aveva speso parole "peculiari" su Vittorio Sgarbi, il noto critico d'arte e altrettanto noto amatore. "Con lui ho avuto un flirt durato sette ore", ha spiegato la Pepe. Insomma, un fugace colpo di fulmine. Tutto nacque da una battuta a Sanremo, quando un giornalista chiese a Sgarbi, che aveva la Pepe seduta al fianco, se lei fosse la sua fidanzata. "Vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata", scherzò il critico d'arte.

