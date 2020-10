Temptation Island, prime lacrime per Francesca. Tra Nello e Carlotta spunta Benedetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ottobre 2020 - Per Salvo e Francesca è iniziata l'avventura a " Temptation Island ", il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi che vede le coppie mettersi alla prova per testare la ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ottobre 2020 - Per Salvo eè iniziata l'avventura a "", il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi che vede le coppie mettersi alla prova per testare la ...

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - MaltesePuccio : @repubblica ma come si fa ad avere temptation island. ovvio che poi mandiamo ignoranti sempliciotti come salvini al potere. - SimRadar : Ieri sera, in seconda serata, ho potuto notare che temptation island è la serie tv Gomorra hanno la stessa musichetta di sottofondo. - Darko41393632 : @CuocoFiorellino Macché cesso. Ti vedrei bene a Temptation Island -