Tarì, al via Open: evento clou della stagione in Europa. In vetrina 480 Pmi provenienti da tutto il mondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, è pronto ad accogliere 480 aziende del settore orafo in occasione di Open!, la rassegna che inizia domani per concludersi il 5 ottobre: il più importante appuntamento europeo di questo semestre dedicato al gioiello con un numero di partecipanti che non ha pari tra gli eventi del settore previsti in Italia per questo autunno. Un’opportunità unica per le aziende per incontrarsi e far ripartire uno dei settori più rilevanti del Made in Italy cha ha subito forti perdite a causa del lockdown. L’evento, oltre a rispondere all’esigenza delle aziende di riavviare con urgenza la propria attività, rappresenta il più importante momento di verifica dell’andamento del mercato del gioiello post covid a livello Europeo. “Il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, è pronto ad accogliere 480 aziende del settore orafo in occasione di!, la rassegna che inizia domani per concludersi il 5 ottobre: il più importante appuntamento europeo di questo semestre dedicato al gioiello con un numero di partecipanti che non ha pari tra gli eventi del settore previsti in Italia per questo autunno. Un’opportunità unica per le aziende per incontrarsi e far ripartire uno dei settori più rilevanti del Made in Italy cha ha subito forti perdite a causa del lockdown. L’, oltre a rispondere all’esigenza delle aziende di riavviare con urgenza la propria attività, rappresenta il più importante momento di verifica dell’andamento del mercato del gioiello post covid a livello Europeo. “Il ...

