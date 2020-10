Salvini | De Donno e la storia del medico guarito dal Covid con plasma | ha perso la vita 4 mesi dopo

Leggi su bufale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In molti probabilmente ricorderanno lapubblicata dasu Twitter, riportando un messaggio WhatsApp di De(figura principale a proposito dellaferesi come rimedio per il), tramite il quale ilannunciava la guarigione di ungrazie al. Si parlava in quella circostanza di fatti avvenuti ad Ischia, in un periodo nel quale lo stesso Deera finito al centro di un caso mediatico. Al punto da essere costretto a rimuovere i suoi profili social come vi abbiamo riportato a suo tempo. Dai messaggi die Desulalle brutte notizie di oggi 1 ottobre L’episodio è stato ripreso oggi 1 ottobre da Giornalettismo, ...