Recovery, Manovra, riforma fiscale: Gualtieri detta roadmap d'autunno (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – In attesa di sciogliere il nodo MES, il Governo accelera sul Recovery Fund. "Era ampiamente previsto che la formalizzazione e la conclusione delle procedure legislative avrebbe richiesto qualche settimana e che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Recovery sarebbe entrato alla fine dell'anno o all'inizio di quello successivo". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Festival delle Città 2020, dicendosi fiducioso che "ci sarà la finalizzazione di questo progetto" "Ci sono due fronti diversi" ha aggiunto "ma è una normalissima anche se turbolenta negoziazione". Il riferimento è alla battuta d'arresto registrata nelle ultime ore in scia allo scontro tra il blocco di ...

