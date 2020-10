Pillola del giorno dopo, in Gazzetta Ufficiale torna l'obbligo di ricetta. Federfarma: «Un errore di stampa» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un errore di stampa ha ripristinato l'obbligo di ricetta per Norlevo, la cosiddetta 'Pillola del giorno dopo'. Lo spiega Federfarma, che annuncia il prossimo invio di una circolare a tutti i farmacist Leggi su corriere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Undi stampa ha ripristinato l'diper Norlevo, la cosiddetta 'del'. Lo spiega, che annuncia il prossimo invio di una circolare a tutti i farmacist

Ultime Notizie dalla rete : Pillola del Torna l'obbligo di ricetta per la pillola del giorno dopo La Repubblica Pillola del giorno dopo, in Gazzetta Ufficiale torna l’obbligo di ricetta. Federfarma: «Un errore di stampa»

Farmaci: pillola del giorno dopo solo con ricetta, determina Aifa

