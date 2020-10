“Non sto bene datemi un bicchiere d’acqua”, Prof muore sotto gli occhi dei propri studenti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un uomo di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, è morto mentre svolgeva il suo lavoro. L’uomo un Professore al liceo di Vittoria, in provincia di Ragusa è morto sotto gli occhi dei propri studenti. Il Professore all’improvviso si è accasciato, prima di morire ha pronunciato la seguente frase: «Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua». I dirigenti scolastici hanno subito chiamato i soccorritori del 118. I medici hanno fatto di tutto per rianimare il Professore che però è deceduto. Leggi su baritalianews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un uomo di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, è morto mentre svolgeva il suo lavoro. L’uomo unessore al liceo di Vittoria, in provincia di Ragusa è mortoglidei. Ilessore all’improvviso si è accasciato, prima di morire ha pronunciato la seguente frase: «Non stound’acqua». I dirigenti scolastici hanno subito chiamato i soccorritori del 118. I medici hanno fatto di tutto per rianimare ilessore che però è deceduto.

