Migranti, altri 10 in fuga da Siculiana. Poliziotto prova a fermarli: picchiato, finisce in ospedale (video) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Migranti, fuga da Siculiana: l'ultimo scempio. Solo ieri altri 10 stranieri ospiti del centro sono scappati da Villa Sikania. Un Poliziotto intercetta la loro corsa e prova a fermarli. L'agente, spintonato e picchiato, finisce in ospedale. Dunque, dopo i quaranta scappati due giorni fa, ieri altri Migranti evadono dalla quarantena e aggrediscono chiunque sul loro percorso provi a fermarli. A farne le spese ieri un Poliziotto del Reparto Mobile, mandato per l'emergenza immigrazione alla questura di Agrigento, che ha intercettato i fuggitivi e tentato di bloccarne la corsa e la sparizione nel nulla. Un caso che rilancxia un allarme in ...

